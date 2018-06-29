В результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в американском городе Аннаполис (штат Мэриленд, округ Анн-Арандел) погибли пять человек, стрелок задержан. Об этом сообщает сама газета со ссылкой на представителей власти и полицию, передает .

Кроме того, несколько человек получили серьезные ранения. Полицейские подтвердили, что задержали человека, который открыл стрельбу в редакции, но отказались назвать его имя. Также они не стали рассказывать, какое оружие он использовал.

Ранее о стрельбе в Capital Gazette сообщила газета The Baltimor Sun, которому принадлежит издание. Журналист The Capital Фил Дэвис рассказал в твиттере, что преступник открыл огонь по сотрудникам газеты через стеклянные двери офиса.

Об инциденте уже сообщили президенту США Дональду Трампу, мотивы стрелка неизвестны.

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