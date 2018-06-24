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Шесть человек в числе раненых в результате стрельбы в шведском Мальме
24.06.2018 16:07

Стрельба в центре города Мальме была открыта неизвестным. 

В результате случившегося пострадали шесть человек, пять из них госпитализированы, информируют общественность представители правоохранительных органов. Двое из них погибли. Одному из погибших было 18 лет, другому - 29.

Несколько слов о происшествии: стреляли рядом с интернет-кафе. Случившееся прокомментировал зритель инцидента. Он сказал, что слышал 15-20 выстрелов. Вроде как стреляли из автоматического оружия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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