Ливийская национальная армия объявила в четверг о полном контроле над городом Дерна, последним оплотом террористов на территории Ливии. Об этом сообщает со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Город Дерна, расположенный на побережье Средиземного моря, был захвачен экстремистскими группировками более четырех лет назад.

Напомним, 14 июня крупнейшие в стране экспортные терминалы Рас-Лануф и Эс-Сидр подверглись штурму формирований полевого командира Ибрагима аль-Джадрана, которым удалось занять порты, выбив оттуда подразделения Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Поддержку наступающим бандам, как сообщалось, предоставили связанные с “Аль-Каидой” исламистские “Бригады обороны Бенгази” и ряд радикальных формирований с юга Ливии, в том числе члены чадской оппозиции, которая давно обосновалась в Ливии. Сам аль-Джадран объявил в распространенном видеообращение о начале операции, направленной “на спасение народа нефтяного полумесяца от гнета и притеснений”. Через неделю силы ЛПА выдворили боевиков из региона.

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