В американском штате Мэриленд произошла стрельба в редакции газеты The Capital. По данным CBS News, в результате погибли четыре человека, подтверждения этой информации пока нет, передает . Есть ли другие пострадавшие, не уточняется. Стрельба произошла в редакции газеты The Capital в окрестностях Аннаполиса, сообщает The Baltimore Sun (владелец The Capital) с ссылкой на сотрудников издания. Fox News сообщает, что подозреваемого задержали. Журналист The Capital Фил Дэвис рассказал в твиттере, что преступник открыл огонь по сотрудникам газеты через стеклянные двери офиса. “Ничто не может быть хуже, чем сидя под столом слышать, как в людей стреляют, после чего преступник перезаряжает оружие”, — написал он. В полиции округа Анн-Арандел подтвердили факт стрельбы, но отказались сообщить что-либо о пострадавших и задержания преступника. This was the scene earlier outside the Capital Gazette in Annapolis. First reports of a shooting were around 2:40 pm pic.twitter.com/dolULaqbb5 — The Baltimore Sun (@baltimoresun) 28 июня 2018 #BREAKING Several dead in newsroom shooting in Maryland capital Annapolis, according to reports pic.twitter.com/81OLltWXJV — AFP news agency (@AFP) 28 июня 2018 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки capital газеты июня сообщает преступник Теги: новости мира