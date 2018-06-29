|В Мэриленде в редакции газеты произошла стрельба, погибли четыре человека
|29.06.2018 03:51
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В американском штате Мэриленд произошла стрельба в редакции газеты The Capital. По данным CBS News, в результате погибли четыре человека, подтверждения этой информации пока нет, передает .
Есть ли другие пострадавшие, не уточняется.
Стрельба произошла в редакции газеты The Capital в окрестностях Аннаполиса, сообщает The Baltimore Sun (владелец The Capital) с ссылкой на сотрудников издания.
Fox News сообщает, что подозреваемого задержали.
Журналист The Capital Фил Дэвис рассказал в твиттере, что преступник открыл огонь по сотрудникам газеты через стеклянные двери офиса.
“Ничто не может быть хуже, чем сидя под столом слышать, как в людей стреляют, после чего преступник перезаряжает оружие”, — написал он.
В полиции округа Анн-Арандел подтвердили факт стрельбы, но отказались сообщить что-либо о пострадавших и задержания преступника.