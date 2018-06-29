Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции выяснил, что в сюжете RT France о химатаке в Сирии слова очевидцев были переведены неправильно. Российский телеканал объяснил это "чисто технической ошибкой". В RT France обвинения отвергли Фото: RT France / Facebook В сюжете речь шла о событиях в сирийском районе Восточная Гута, где применение химического оружия было названы авторами сюжета постановочным сюжетом.Проверка CSA выяснила, что озвученные в сюжете слова очевидцев не соответствовал тому, что люди говорили на самом деле."Продемонстрированные материалы, имеющие отношение к ситуации в Сирии, показали заметный дисбаланс в анализе", – также подчеркивается в документе.В RT France объяснили несоответствие перевода "чисто технической ошибкой, которая была исправлена". И заявили, что телеканал "охватывает все темы, включая конфликт в Сирии, самым сбалансированным образом, предоставляя слово всем сторонам".7 апреля 2018 года против населения города Дума в Восточной Гуте применили, предположительно, химическое оружие. Всемирная организация здравоохранения сообщала, что жертвами химатаки стало 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибло 100 человек.Западные страны обвиняют в химатаке сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств применения химического оружия.19 апреля спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что у США есть доказательства попыток Сирии и РФ уничтожить следы химической атаки в Думе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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