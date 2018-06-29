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Во Франции российский телеканал предупредили за неточную подачу информации в сюжете о Сирии
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29.06.2018 03:55
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Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции выяснил, что в
сюжете RT France о химатаке в Сирии слова очевидцев были переведены
неправильно. Российский телеканал объяснил это "чисто технической
ошибкой". В RT France обвинения отвергли Фото: RT France /
Facebook В сюжете речь шла о событиях в сирийском районе Восточная
Гута, где применение химического оружия было названы авторами
сюжета постановочным сюжетом.Проверка CSA выяснила, что озвученные
в сюжете слова очевидцев не соответствовал тому, что люди говорили
на самом деле."Продемонстрированные материалы, имеющие отношение к
ситуации в Сирии, показали заметный дисбаланс в анализе", –
также подчеркивается в документе.В RT France объяснили
несоответствие перевода "чисто технической ошибкой, которая была
исправлена". И заявили, что телеканал "охватывает все темы, включая
конфликт в Сирии, самым сбалансированным образом, предоставляя
слово всем сторонам".7 апреля 2018 года против населения города
Дума в Восточной Гуте применили, предположительно, химическое
оружие. Всемирная организация здравоохранения сообщала,
что жертвами химатаки стало 43 человека. По данным волонтерской
организации "Белые шлемы", в Думе погибло 100 человек.Западные
страны обвиняют в химатаке сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств применения химического оружия.19 апреля спикер
Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что у США есть
доказательства попыток Сирии и РФ уничтожить следы химической
атаки в Думе.
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