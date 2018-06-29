Киевское "" планирует подписать еще одного бразильского игрока.

"" сделало предложение "Сан-Паулу" о трансфере 21-летнего левого защитника Жуниора Тавареш, передает со ссылкой на .

Отметим, что футболист не пользуется доверием тренерского штаба и последний раз появлялся на поле еще 17 апреля в матче 1-го тура бразильской Серии А. После того только два раза попадал в заявку на матч ", - сообщает ua-football.com.

По версии transfermarkt.de стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

Ранее, "" подписало 25-летнего бразильского хавбека. Он уже успел сыграть за новую команду и даже сбил гол.

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