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"Динамо" подпишет 21-летнего бразильского защитника
29.06.2018 03:57
"Динамо" подпишет 21-летнего бразильского защитника По теме:

Киевское "" планирует подписать еще одного бразильского игрока.

"" сделало предложение "Сан-Паулу" о трансфере 21-летнего левого защитника Жуниора Тавареш, передает со ссылкой на .

Отметим, что футболист не пользуется доверием тренерского штаба и последний раз появлялся на поле еще 17 апреля в матче 1-го тура бразильской Серии А. После того только два раза попадал в заявку на матч ", - сообщает ua-football.com.

По версии transfermarkt.de стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

Ранее, "" подписало 25-летнего бразильского хавбека. Он уже успел сыграть за новую команду и даже сбил гол.







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