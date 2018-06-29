Президент США Дональд Трамп надеется, что встреча со своим российским коллегой Владимиром Путиным, будет “замечательной”. Об этом хозяин Белого дома заявил отвечая на вопрос СМИ относительно его ожиданий от саммита, передает со ссылкой на “Голос Америки”.

“Мы с нетерпением ждем встречи. Если бы мы все могли найти общий язык, то было бы замечательно”, — отметил президент, который в данный момент находится в штате Висконсин на новом предприятии тайваньской компании Foxconn, которая является подрядчиком Apple и собирающей для нее технику.

“Мир должен начать жить дружно”, — заявил Дональд Трамп, говоря о темах общения с Путиным.

Напомним, в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. По его словам, подробности будут объявлены 28 июня. После этого Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Путиным во время своей поездки в Европу.

Как сообщал , вице-президент США Майкл Пенс ранее рассказал, что Трамп обсудит со своим коллегой В.Путиным широкий круг вопросов, включая экономические связи, ситуацию в Украине и Сирии.

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