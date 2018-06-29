На мосту напротив Кремля появилась надпись Sentsov. Видео
29.06.2018 04:02
Группа активистов и муниципальных депутатов Москвы повесила на
Большом Москворецком мосту напротив Кремля надпись с фамилией
украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской
колонии с середины мая. Об этом 28 июня в Twitter сообщила депутат
округа Тимирязевский Юлия Галямина. Участники акции сложили слово
Sentsov из плакатов, на каждом из которых была одна буква. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке | Фотографии
с акции опубликовали в соцсетях Фото: Юлия Галямина / Twitter
Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат
политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у
Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на
13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. К
режиссеру не допускают украинского омбудсмена Людмилу
Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы
Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ
Владимиру Путину о помиловании Сенцова. Но в Кремле заявили,
что письмо Ягланда не может служить основанием для такой
меры.видео Видео:
sotavision / YouTube