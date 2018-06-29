Группа активистов и муниципальных депутатов Москвы повесила на Большом Москворецком мосту напротив Кремля надпись с фамилией украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии с середины мая. Об этом 28 июня в Twitter сообщила депутат округа Тимирязевский Юлия Галямина. Участники акции сложили слово Sentsov из плакатов, на каждом из которых была одна буква. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Фотографии с акции опубликовали в соцсетях Фото: Юлия Галямина / Twitter Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. К режиссеру не допускают украинского омбудсмена Людмилу Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. Но в Кремле заявили, что письмо Ягланда не может служить основанием для такой меры.видео Видео: sotavision / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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