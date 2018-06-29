Верховная Рада может внести поправку о рассмотрении всех апелляционных жалоб по делам о подозрений в коррупции в Антикоррупционном суде до конца текущей сессии. Об этом в интервью одному из телеканалов сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент .

“Эта поправка может быть внесена в один из законов (о внесении изменений в закон о судоустрий- Если комитет успеет его рассмотреть мы сможем его принять до конца текущей сессии (в июле-”, — отметил глава парламента.

Ранее парламент после длительной дискуссии принял законопроект о Антикоррупционный суд. В нем между прочего было предусмотрено, что апелляции по делам, подследственные этому суду, но рассматриваются до начала его работу передаются в суды общей юрисдикции. Госдеп США считает необходимым рассмотрение всех апелляций именно в Антикоррупционном суде.

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