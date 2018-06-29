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"Нафтогаз" заявил, что "Газпром" неправильно интерпретировал решение суда в Швеции по транзитному контракту – "Нафтогаз"
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29.06.2018 04:09
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Решение суда в Швеции о временной приостановке исполнительных
действий по денежным требованиям "Нафтогазу" к "Газпрому" не
обязательно к исполнению судами других юрисдикций, отметили в
украинской компании. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке "Нафтогаз" заявил, что продолжит свои действия по взысканию
задолженности с "Газпрома" Фото: Нафтогаз України - Naftogaz /
Facebook "Сегодняшнее (28 июня. – ) решение означает,
что, изучив аргументы, предоставленные "Нафтогазом", суд отклонил
безосновательное утверждение "Газпрома" о том, что значительные
части обоснования транзитного решения якобы были написаны
административным секретарем. Однако суд оставил в силе временную
приостановку исполнительных действий по денежным требованиям
"Нафтогаза" по другим причинам", – подчеркнули в
"Нафтогазі".Представители украинской компании объявили о планах
предоставить суду дополнительное обращение с изложением фактов, и
надеется на пересмотр последнего решения."Текущее решение не
является обязательным к исполнению судами других юрисдикций.
Соответственно, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию
задолженности "Газпрома", – сказано в заявлении.С 2014 года
"Газпром" и "Нафтогаз України" судились в Стокгольме из-за
контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит
газа через территорию Украины от 2009 года.22 декабря 2017 года в
"Нафтогазі" заявили о победе над "Газпромом" по всем спорным
вопросам контракта на поставку газа. В то же время в
"Газпроме" сообщили, что суд обязал "Нафтогаз" выплатить сумму
просроченной задолженности в размере $2 млрд и проценты за
просрочку.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил
иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах
транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63
млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме
"Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу
"Нафтогазу"."Газпром" уже обжаловал оба решения Стокгольмского
арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз
України".30 мая "Нафтогаз" начал процедуру принудительного
взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд. 5 июня в НАК "Нафтогаз України"
сообщили, что суд арестовал голландские активы "Газпрома". В
"Газпроме" заявили, что обжаловали это решение.14 июня в российской
компании проинформировали, что добились приостановки исполнения
решения Стокгольмского арбитража по контракту о транзите. В
"Нафтогазі" заявили, что предоставят апелляционному суду
контраргументы.19 июня Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить
активы российской компании.В НАК "Нафтогаз України" сообщили, что
слушания суда в Лондоне о конфискации активов "Газпрома" состоятся
6 июля.
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