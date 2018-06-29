Региональным ячейкам правящей партии "Единая Россия" рекомендовали провести дискуссии о повышении пенсионного возраста в стране, но одобрять инициативу запретили. Документ попал к газете "Коммерсантъ". Этот материал можно прочитать и на украинском языке В политсиле отказались подтвердить подлинность инструкций Фото: Партия Единая Россия / Facebook С 2 по 30 июля местным ячейкам рекомендовали провести дискуссии, во время которых нужно избегать заявлений "об одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках". На мероприятия партия посоветовала приглашать от 50 до 70 человек, а также лишь "дружественные СМИ".Единороссам предложили акцентировать внимание на том, что партия инициировала "широкое общественное обсуждение". При этом политиков предупредили, что "никаких предложений публиковать не следует", говорится в материале.Первый заместитель главы исполкома "Единой России" Максим Жаворонков заявил изданию, что не может подтвердить подлинность инструкций.14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу. Из-за этого рейтинг президента РФ Владимира Путина упал до пятилетнего минимума, сообщил фонд "Общественное мнение".Российский оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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