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"Единая Россия" будет избегать публичной поддержки пенсионной реформы – СМИ
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29.06.2018 04:17
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Региональным ячейкам правящей партии "Единая Россия" рекомендовали
провести дискуссии о повышении пенсионного возраста в стране, но
одобрять инициативу запретили. Документ попал к газете
"Коммерсантъ". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В политсиле отказались подтвердить подлинность инструкций Фото:
Партия Единая Россия / Facebook С 2 по 30 июля местным ячейкам
рекомендовали провести дискуссии, во время которых нужно избегать
заявлений "об одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо
формулировках". На мероприятия партия посоветовала приглашать от 50
до 70 человек, а также лишь "дружественные СМИ".Единороссам
предложили акцентировать внимание на том, что партия инициировала
"широкое общественное обсуждение". При этом политиков предупредили,
что "никаких предложений публиковать не следует", говорится в
материале.Первый заместитель главы исполкома "Единой России" Максим
Жаворонков заявил изданию, что не может подтвердить подлинность
инструкций.14 июня 2018 года правительство РФ одобрило
окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении
пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для
мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63
лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга
"Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу.
Из-за этого рейтинг президента РФ Владимира Путина упал до
пятилетнего минимума, сообщил фонд "Общественное
мнение".Российский оппозиционный политик Алексей
Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных
акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным
ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые
профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения
митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы
пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций.
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