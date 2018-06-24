На прошлой неделе Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в июле.

Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным «в недалеком будущем», заявил Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телесети MSNBC.

По словам Помпео, это может произойти после поездки в Москву советника по национальной безопасности США Джона Болтона, которую Белый дом на днях анонсировал на следующую неделю с целью обсудить возможность такой встречи.

«Вашингтон пытается найти точки, в которых наши интересы (США и России) совпадают, но защищать американские интересы в том, где таких интересов нет», – подчеркнул госсекретарь.

По его словам, в его переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, с тех пор, как он стал госсекретарем США в апреле, он выражал беспокойство по поводу вмешательства России в выборы в США и ее поведения в Украине и Сирии.

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