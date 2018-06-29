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Топ-менеджера российской компании "Интер РАО" Цуркан подозревают в выдаче Румынии схем энергоснабжения Донбасса и Крыма – СМИ
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29.06.2018 04:49
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Член правления одной из крупнейших российских энергокомпаний – ПАО
"Интер РАО" – Карина Цуркан, которую арестовали 15 июня, в 2014
году отвечала за энергопоставки в аннексированный Крым, сообщило
РБК со ссылкой на источники в спецслужбах РФ. Цуркан не признает
свою вину Скриншот: Татьяна Татьяна / YouTube По словам адвоката
задержанной Дмитрия Цуприка, его подзащитная "не понимает, в чем ее
обвиняют" и считает, что ее "просто решили сместить с занимаемой
должности из-за ее принципиальности и неподкупности".РБК со ссылкой
на источники в российских спецслужбах пишет, что Цуркан
подозревается в передаче Румынии сведений о переговорах Кремля по
организации поставок электроэнергии в аннексированный Крым и
оккупированный Донбасс.Оперативная разработка Цуркан якобы длилась
больше года и осуществлялась сотрудниками департамента
контрразведки и службы экономической безопасности ФСБ.По словам
собеседника издания, из Службы внешней разведки РФ "пришла
информация, что кто-то сливает данные члену НАТО Румынии, за
которой могут стоять США".В 2014 году, когда Крым мог остаться без
электроэнергии, "дочка" "Интер РАО" – ООО "ЦОР" –
организовала необходимые поставки в Украину, а та, в свою
очередь, – на полуостров. Организацией этой схемы занималась
Цуркан, которая знала все контакты российских чиновников в Украине,
уточнил источник.Задержанная уже дала показания на трех чиновников
из министерства энергетики РФ, но все они проходят по делу в
статусе свидетелей, говорится в публикации. До этого прошел
обыск в кабинете заместителя министра энергетики России Вячеслава
Кравченко, которому также не планируют выдвигать
подозрений.Лефортовский суд Москвы 15 июня арестовал Цуркан до
13 августа. Агентство ТАСС уточняло, что
подозреваемая – гражданка иностранного государства. В РФ
статья о шпионаже вменяется лишь иностранцам.Компания "Интер
РАО" занимает третье место в РФ по величине установленной мощности,
обеспечивая генерацию более 11% электроэнергии в Единой
энергетической системе страны.
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