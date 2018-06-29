Член правления одной из крупнейших российских энергокомпаний – ПАО "Интер РАО" – Карина Цуркан, которую арестовали 15 июня, в 2014 году отвечала за энергопоставки в аннексированный Крым, сообщило РБК со ссылкой на источники в спецслужбах РФ. Цуркан не признает свою вину Скриншот: Татьяна Татьяна / YouTube По словам адвоката задержанной Дмитрия Цуприка, его подзащитная "не понимает, в чем ее обвиняют" и считает, что ее "просто решили сместить с занимаемой должности из-за ее принципиальности и неподкупности".РБК со ссылкой на источники в российских спецслужбах пишет, что Цуркан подозревается в передаче Румынии сведений о переговорах Кремля по организации поставок электроэнергии в аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.Оперативная разработка Цуркан якобы длилась больше года и осуществлялась сотрудниками департамента контрразведки и службы экономической безопасности ФСБ.По словам собеседника издания, из Службы внешней разведки РФ "пришла информация, что кто-то сливает данные члену НАТО Румынии, за которой могут стоять США".В 2014 году, когда Крым мог остаться без электроэнергии, "дочка" "Интер РАО" – ООО "ЦОР" – организовала необходимые поставки в Украину, а та, в свою очередь, – на полуостров. Организацией этой схемы занималась Цуркан, которая знала все контакты российских чиновников в Украине, уточнил источник.Задержанная уже дала показания на трех чиновников из министерства энергетики РФ, но все они проходят по делу в статусе свидетелей, говорится в публикации. До этого прошел обыск в кабинете заместителя министра энергетики России Вячеслава Кравченко, которому также не планируют выдвигать подозрений.Лефортовский суд Москвы 15 июня арестовал Цуркан до 13 августа. Агентство ТАСС уточняло, что подозреваемая – гражданка иностранного государства. В РФ статья о шпионаже вменяется лишь иностранцам.Компания "Интер РАО" занимает третье место в РФ по величине установленной мощности, обеспечивая генерацию более 11% электроэнергии в Единой энергетической системе страны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки цуркан что российских крым интер Теги: мир