Следователи считают, что мужчина, открывший стрельбу в Аннаполисе (штат Мэриленд), целенаправленно напал именно на редакцию издания Capital Gazette и его сотрудников, однако причины пока неизвестны. Об этом заявил в четверг руководитель окружной полиции Билл Крампфт на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы, информирует .

“Это была целенаправленная нападение на Capital Gazette, — сказал он. “Нападающий вошел в здание с дробовиком и искал своих жертв, когда проходил по нижнему ярусу”, — отметил полицейский. Руководитель окружной полиции добавил, что редакция незадолго до нападения получала угрозы через социальные сети.

“Мы знаем, что имели место угрозы в отношении Capital Gazette в социальных сетях, — сказал он. — Мы пытаемся установить, что это был за аккаунт и кто их посылал”.

Последние из них поступили в среду, уточнил полицейский. “Это были угрозы против Capital в целом”, — пояснил Крампфт.

Он также уточнил, что власти знали о непосредственные связи между подозреваемым и кем-то из сотрудников газеты. “Я не могу сказать, знал ли он кого-то из сотрудников или выбрал в качестве цели для атаки это издание в целом”, — добавил Крампфт.

Напомним, в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в американском городе Аннаполис (штат Мэриленд, округ Анн-Арандел) погибли пять человек.

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