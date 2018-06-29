Российский бизнесмен Олег Дерипаска выдал кредит в 10 млн долларов одной из компаний экс-главы предвыборного штаба Трампа - Пола Манафорта и его супруги. Об этом сообщает со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, данная информация приводится в ордере на обыск, выданном судом в штате Вирджиния в 2017 году. Журналисты ознакомились с этим документом. На основе ордера стражи порядка обыскали центр для хранения вещей, которым пользовался Манафорт. Позже был проведен обыск в его доме в городе Александрия (штат Вирджиния).

Ранее Associated Press сообщало, что Манафорт тайно работал на Дерипаску более 10 лет назад с целью продвижения интересов руководства РФ. В ответ Дерипаска подал на Associated Press в суд Вашингтона за клевету.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был освобожден после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм с 2007 по 2012 год. Ему инкриминируется “заговор против США”, отмывание денег и осуществление ряда других правонарушений. Согласно обвинительному заключению, он “действовал как агент зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов и Януковича”. Своей вины прежний помощник Трампа не признает.

Он также выступает в качестве ответчика по отдельным судебного разбирательства в городе Александрия. Там он обвиняется в финансовых махинациях. Начало процесса назначено на 25 июля.

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