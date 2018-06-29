|Нойер своими действиями показал полное неуважение и высокомерие, он унизил своих партнеров - Шовковский
|29.06.2018 05:20
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Экс-вратарь киевского "" и сборной Украины жестко раскритиковал Мануэля Нойера. СаШо обвинил немецкого кипера в неуважении к команде и превосходства, передает со ссылкой на .
"Я считаю Нойера одним из лучших вратарей современности, но каждый должен заниматься своим делом. Своими действиями в конце второго тайма, после пропущенного первого мяча, он показал свое пренебрежительное отношение к своим партнерам и полное неуважение к сопернику.
Неужели он думал, что его партнеры по команде слабее Нойера в игре ногами, и только он способен решить исход поединка, подключившись к атаке и начав обводить на половине поля соперника? Я полностью согласен с тем, что в подобной ситуации вратарь с высокими антропометрическими данными просто должен находиться в штрафной соперника, но только при выполнении штрафных или угловых ударов. Но ни в коем случае, вратарь не должен действовать подобным образом.
Своими действиями он просто унизил своих партнеров по команде, поставив себя выше их технического мастерства. Это недопустимо для игрока такого уровня ", - написал Шовковский в Instagram.
Германия унизительно проиграла Корее и позорно покинула Кубок мира. Второй гол залетел в пустые ворота немцев, потому что Нойер в это время где-то гулял.