Экс-вратарь киевского "" и сборной Украины жестко раскритиковал Мануэля Нойера. СаШо обвинил немецкого кипера в неуважении к команде и превосходства, передает со ссылкой на .

"Я считаю Нойера одним из лучших вратарей современности, но каждый должен заниматься своим делом. Своими действиями в конце второго тайма, после пропущенного первого мяча, он показал свое пренебрежительное отношение к своим партнерам и полное неуважение к сопернику.

Неужели он думал, что его партнеры по команде слабее Нойера в игре ногами, и только он способен решить исход поединка, подключившись к атаке и начав обводить на половине поля соперника? Я полностью согласен с тем, что в подобной ситуации вратарь с высокими антропометрическими данными просто должен находиться в штрафной соперника, но только при выполнении штрафных или угловых ударов. Но ни в коем случае, вратарь не должен действовать подобным образом.

Своими действиями он просто унизил своих партнеров по команде, поставив себя выше их технического мастерства. Это недопустимо для игрока такого уровня ", - написал Шовковский в Instagram.

Германия унизительно проиграла Корее и позорно покинула Кубок мира. Второй гол залетел в пустые ворота немцев, потому что Нойер в это время где-то гулял.

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