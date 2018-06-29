Глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планирует представить план по урегулированию ситуации в юго-западных районах Сирии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп и Путин увидятся 16 июля в Хельсинки Фото: EPA По их данным, глава Белого дома хочет урегулировать ситуацию в юго-западных районах Сирии вдоль иорданской границы, где правительственные войска продолжают наступление на поддерживаемых США повстанцев.Трамп якобы готов передать эти территории сирийским властям, если Россия гарантирует, что силам оппозиции позволят выйти в другие регионы. Также американский руководитель настаивает на создании зоны отчуждения на юго-западе Сирии, что исключило бы дальнейшие столкновения, говорится в материале.Такие меры, по задумке Трампа, в том числе могут помогать "изгнанию Ирана" из Сирии и возможности американских войск оставить страну, уточнили источники.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", международная коалиция во главе с США, а также вооруженные силы РФ, Ирана и Турции.В марте 2016 года и декабре 2017 года РФ провела частичный вывод войск из страны. В марте–апреле 2018 года Трамп несколько раз анонсировал вывод американских войск из страны, но не указывал конкретных сроков.Переговоры лидеров США и РФ состоятся 16 июля в Хельсинки. Глава Белого дома, комментируя будущую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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