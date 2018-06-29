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Трамп хочет предложить Путину сделку по Сирии – СМИ
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29.06.2018 05:21
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Глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с президентом РФ
Владимиром Путиным планирует представить план по урегулированию
ситуации в юго-западных районах Сирии, сообщил телеканал CNN со
ссылкой на дипломатические источники. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Трамп и Путин увидятся 16 июля в Хельсинки
Фото: EPA По их данным, глава Белого дома хочет урегулировать
ситуацию в юго-западных районах Сирии вдоль иорданской границы, где
правительственные войска продолжают наступление на поддерживаемых
США повстанцев.Трамп якобы готов передать эти территории сирийским
властям, если Россия гарантирует, что силам оппозиции позволят
выйти в другие регионы. Также американский руководитель настаивает
на создании зоны отчуждения на юго-западе Сирии, что исключило бы
дальнейшие столкновения, говорится в материале.Такие меры, по
задумке Трампа, в том числе могут помогать "изгнанию Ирана" из
Сирии и возможности американских войск оставить страну, уточнили
источники.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011
года. В боевых действиях участвуют правительственные войска,
оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского
государства", международная коалиция во главе с США, а
также вооруженные силы РФ, Ирана и Турции.В марте
2016 года и декабре 2017 года РФ провела частичный
вывод войск из страны. В марте–апреле 2018 года Трамп
несколько раз анонсировал вывод американских войск из
страны, но не указывал конкретных сроков.Переговоры лидеров США и
РФ состоятся 16 июля в Хельсинки. Глава Белого дома,
комментируя будущую встречу, заявил, что "мир должен начать
жить дружно".
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