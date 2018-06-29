Подозреваемый в стрельбе в редакции издания Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд) задержан, правоохранители обыскивают его дом. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter-аккаунт телеканала NBC.

По сведениям источников, установить личность задержанного мужчины позволила технология, основанная на распознавании лиц. Вслед за этим сотрудники правоохранительных органов получили ордер суда на обыск дома подозреваемого.

Ранее телеканал CBS сообщил, что подозреваемый умышленно повредил себе кожу на пальцах, чтобы помешать установлению его личности путем снятия отпечатков. Документов у него при себе не было. Известно, что это белый мужчина, вероятно, ему не более 30 лет. Он не идет на сотрудничество со следствием. По словам одного из источников, стрельбу вели очень быстро, это может говорить в пользу того, что помещение было злоумышленнику знакомо.

Напомним, в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в американском городе Аннаполис (штат Мэриленд, округ Анн-Арандел) погибли пять человек.

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