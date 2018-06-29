У травні з'явилися чутки, що 37-річна зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян готується до розлучення з 41-річним репером Каньє Вестом. Інсайдери розповіли, що чоловік і жінка сплять в окремих кімнатах, а Кім консультувалася з адвокатом щодо розлучення. Кардашьян була незадоволена нестабільним психічним станом чоловіка і тим, що Каньє займається просуванням своєї музики, не приділяючи належної уваги сім'ї і дітям.







Нещодавно репер дав інтерв'ю, в якому зізнався, що дійсно був на межі розлучення з дружиною. Каньє зазначив, що проблеми почалися після його промови про рабство на TMZ Live.



"В один момент все стало погано. Я це відчував, мені було не по собі. Я почав розмовляти з іншими членами сім'ї. Я питав у всіх: "Кім дійсно хоче піти від мене?" Тоді ця проблема стала для мене найсерйознішою", - поділився музикант.



Каньє повідомив, що зараз в їхній родині все гаразд, але не уточнив, як саме він домовився з Кім.



Нагадаємо, Кім Кардашьян та Каньє Вест одружилися в травні 2014 року. У червні 2013 року у подружжя народилася дочка Норт, а в грудні 2015 року - син Сейнт. Пара хотіла завести третю дитину, але через проблеми зі здоров'ям Кім не могла завагітніти. У січні 2018 року сурогатна мати народила для зоряної пари дівчинку, яку назвали Чикаго.



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