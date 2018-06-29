В Туркменистане запретили выезд из страны гражданам моложе 40 лет.

Об ограничении на выезд жителям города Дашогуз сообщили в городской миграционной службе, передает со ссылкой на .

"Сотрудники миграционной службы сказали, что сверху поступило распоряжение, согласно которому теперь никому до достижения 40 лет разрешения на выезд не дают. На вопрос о причинах запрета, сказали, что в Дашогузского области не осталось никого способного работать. Сказали, что если вы все поедете, кто же работать будет", - рассказал 36-летний житель района Сапармират Туркменбаши, который представился Шадурдиевим.

Журналистам не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию в миграционной службе Туркмении.

Власти страны официально не объявляет о запретах на выезд. Также недоступны данные о численности эмигрантов. По словам местных наблюдателей, из-за экономического кризиса миграция из Туркменистана приобрела массовый характер.

В Туркменистане начали удерживать автомобили всех цветов, кроме белого. Президент Гурбангулы Бердымухамедов от 2 января запретил эксплуатацию автомобилей темных цветов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира