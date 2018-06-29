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Расстрелявший редакцию Capital Gazette в Мэриленде несколько лет судился с изданием
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29.06.2018 05:53
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38-летний житель американского штата Мэриленда по имени Джаррод
Рамос, который застрелил пять человек в редакции Capital Gazette в
Аннаполисе, обвинял издание в клевете, но суд признал его иск
необоснованным. По данным полиции, набег Рамоса на журналистов было
спланированным Скриншот: cbsnews.com Подозреваемый оказался
38-летний жителем Мэриленда по имени Джаррод Рамос. Его
идентифицировали благодаря системе распознавания лиц, поскольку он
отказался сотрудничать со следствием и повредил себе кончики
пальцев, удалив отпечатки.По данным правоохранителей, нападение на
редакцию была спланированной.В 2011 году Рамоса судили за насилие и
преследование в отношении некой женщины. Он признал свою вину, но
после того, как об этом написала Capital Gazette, подал в суд на
издание, назвав статью клеветой. Иск мужчины признали
необоснованным.28 июня в результате стрельбы в редакции Capital
Gazette погибли пять человек, еще двое получили ранения.
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