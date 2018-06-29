38-летний житель американского штата Мэриленда по имени Джаррод Рамос, который застрелил пять человек в редакции Capital Gazette в Аннаполисе, обвинял издание в клевете, но суд признал его иск необоснованным. По данным полиции, набег Рамоса на журналистов было спланированным Скриншот: cbsnews.com Подозреваемый оказался 38-летний жителем Мэриленда по имени Джаррод Рамос. Его идентифицировали благодаря системе распознавания лиц, поскольку он отказался сотрудничать со следствием и повредил себе кончики пальцев, удалив отпечатки.По данным правоохранителей, нападение на редакцию была спланированной.В 2011 году Рамоса судили за насилие и преследование в отношении некой женщины. Он признал свою вину, но после того, как об этом написала Capital Gazette, подал в суд на издание, назвав статью клеветой. Иск мужчины признали необоснованным.28 июня в результате стрельбы в редакции Capital Gazette погибли пять человек, еще двое получили ранения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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