|Трамп не может дождаться встречи с Путиным
|29.06.2018 06:17
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Американский руководитель Дональд Трамп признался, что с нетерпением ждет встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Кроме того, он рассчитывает, что сможет «поладить» со своим собеседником.
«Мы с нетерпением ждем этого. Если мы все cможем поладить, это было бы замечательно. Мир должен начать ладить друг с другом», – цитирует слова Трампа в Twitter журналист ABC Меридит Макгроу.
Ранее было объявлено, что двусторонняя встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. Там помимо вопросов двусторонних отношений будут обсуждаться актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе Украина и Сирия.