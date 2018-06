Американский руководитель Дональд Трамп признался, что с нетерпением ждет встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Кроме того, он рассчитывает, что сможет «поладить» со своим собеседником.

«Мы с нетерпением ждем этого. Если мы все cможем поладить, это было бы замечательно. Мир должен начать ладить друг с другом», – цитирует слова Трампа в Twitter журналист ABC Меридит Макгроу.

Ранее было объявлено, что двусторонняя встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. Там помимо вопросов двусторонних отношений будут обсуждаться актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе Украина и Сирия.

President Trump asked about upcoming Putin/Trump summit during Foxconn tour, per the pool: "We’re looking forward to it. If we could all get along it would be great. The world has to start getting along.”

— Meridith McGraw (@meridithmcgraw) 28 июня 2018 г.