Ковбойські капелюх і чоботи 32-річна російська модель вже приміряла - в кінці минулого року вона знялася для журналу Love в дуже сексуальному образі. На цей же раз вона прикрасила обкладинку французького журналу Elle і стала героїнею фотозйомки в стилі фільмів про Дикий Захід.







Першими знімками зірка поділилася з шанувальниками в своєму Instagram, які, занудьгувавши по її новим модним кадрам, оцінили їх по достоїнству.







До речі, в фотосесії модель знялася ще до того, як зважилася на радикальні зміни в зовнішності, і на нових знімках вона зображена з довгим волоссям.







Нагадаємо, що коротка стрижка зірки її прихильникам не сподобалася і деякі з них висловили надію на те, що модель не стриглася, а одягла перуку. Однак стрижка виявилася справжньою - в новому образі Шейк вже попрацювала над рекламною кампанією Dsquared2, знімки з якої недавно з'явилися в мережі.



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