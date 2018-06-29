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Ірина Шейк в образі ковбоя знялася для французького Elle
29.06.2018 06:20
Ковбойські капелюх і чоботи 32-річна російська модель вже приміряла - в кінці минулого року вона знялася для журналу Love в дуже сексуальному образі. На цей же раз вона прикрасила обкладинку французького журналу Elle і стала героїнею фотозйомки в стилі фільмів про Дикий Захід.

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Першими знімками зірка поділилася з шанувальниками в своєму Instagram, які, занудьгувавши по її новим модним кадрам, оцінили їх по достоїнству.

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До речі, в фотосесії модель знялася ще до того, як зважилася на радикальні зміни в зовнішності, і на нових знімках вона зображена з довгим волоссям.

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Нагадаємо, що коротка стрижка зірки її прихильникам не сподобалася і деякі з них висловили надію на те, що модель не стриглася, а одягла перуку. Однак стрижка виявилася справжньою - в новому образі Шейк вже попрацювала над рекламною кампанією Dsquared2, знімки з якої недавно з'явилися в мережі.

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