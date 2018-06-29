|Ірина Шейк в образі ковбоя знялася для французького Elle
|29.06.2018 06:20
|
Першими знімками зірка поділилася з шанувальниками в своєму Instagram, які, занудьгувавши по її новим модним кадрам, оцінили їх по достоїнству.
До речі, в фотосесії модель знялася ще до того, як зважилася на радикальні зміни в зовнішності, і на нових знімках вона зображена з довгим волоссям.
Нагадаємо, що коротка стрижка зірки її прихильникам не сподобалася і деякі з них висловили надію на те, що модель не стриглася, а одягла перуку. Однак стрижка виявилася справжньою - в новому образі Шейк вже попрацювала над рекламною кампанією Dsquared2, знімки з якої недавно з'явилися в мережі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Меган Маркл показала вагітний животик
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на відпочинку разом з дітьми
Тіна Кароль налякала обличчям без макіяжу (ФОТО)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями