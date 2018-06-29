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В Китае за 10 секунд разрушили элитную гостиницу. Видео
29.06.2018 06:24
28 июня в китайском городе Чжуншань подорвали элитный 15-этажный отель. Об этом сообщает издание Daily Mail. гостиницу открыли 22 года назад. Ее решили снести после того, как не нашли нового покупателя. Власти пришли к выводу, что здание обветшало. Отель Zhongshan Yuyan был признан историческим зданием и до недавнего времени функционировал как четырехзвездочная гостиница.   | Гостиница рухнула за несколько секунд Скриншот: AhtubaTV / YouTube видео Видео: AhtubaTV / YouTube

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