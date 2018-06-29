В Китае за 10 секунд разрушили элитную гостиницу. Видео
29.06.2018 06:24
28 июня в китайском городе Чжуншань подорвали элитный 15-этажный
отель. Об этом сообщает издание Daily Mail. гостиницу открыли 22
года назад. Ее решили снести после того, как не нашли нового
покупателя. Власти пришли к выводу, что здание обветшало. Отель
Zhongshan Yuyan был признан историческим зданием и до недавнего
времени функционировал как четырехзвездочная гостиница. |
Гостиница рухнула за несколько секунд Скриншот: AhtubaTV / YouTube
видео Видео:
AhtubaTV / YouTube