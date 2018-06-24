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Балух написал письмо Порошенко: "Хотел бы уберечь Украину от зеркального ответа агрессору"
24.06.2018 16:07
Балух написал письмо Порошенко: "Хотел бы уберечь Украину от зеркального ответа агрессору"
Политзаключенный надеется, что "горький опыт истории" не даст руководителям стран зайти "на очередной круг кровавых бань"
Политзаключенный Владимир Балух, который находится в СИЗО оккупированного Крыма, написал письмо президенту Украины Петру Порошенко.
Балух написал письмо Порошенко: "Хотел бы уберечь Украину от зеркального ответа агрессору" Фото: radiosvoboda.org
Об этом сообщает заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
 
"Практика террора, которую непременно используют правители 1/7 части суши планеты Земля, как оказывается, есть живучи из всех политических" традиций ", независимо от цвета флага над Кремлем. Но больше только я хотел бы уберечь Украину от скатывания к" зеркальному "ответы на действия агрессора! Зла на благо не бывает!", - пишет Владимир Балух.
 
"Я уверен, что Украина отстоит свое право жить и достойно вести хозяйство на Богом данным нам землях Крыма и Донбасса намного быстрее, чем на это надеется кремлевская клика. И факта взятия ими в заложники граждан другого государства еще предстоит сыграть в этом не последнюю роль ..." , - отмечает политзаключенный.
 
Балух в письме рассказывает, что когда 12 июня в аннексирована Крыму так называемая "власть" отмечала День России, из окон его СИЗО раздавались возгласы "Слава Украине", пели украинский гимн.
 
"Искренне надеюсь, что горький опыт истории таки сплотит образованный мир и придаст решимости и солидарности действиям руководства его страны, чтобы не заходить на очередной круг кровавых бань, а остановить розперезавшогося агрессора, пусть даже понеся при этом временных финансовых потерь и некоторых бизнес неудобств ... За нами правда, за нами судьба и воля святая Слава Украине!", - завершил Балух письмо, которое написал президенту Украины 22 июня.

Балух написал письмо Порошенко: "Хотел бы уберечь Украину от зеркального ответа агрессору" Фото: facebook.com | Ахтем Чийгоз

Фото: facebook.com | Ахтем Чийгоз

Напомним, Владимир Балух в СИЗО оккупированного Крыма голодает уже 97-й день.

  • Политзаключенный Владимир Балух в СИЗО Крыма объявил сухую голодовку

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