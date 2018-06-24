Политзаключенный надеется, что "горький опыт истории" не даст руководителям стран зайти "на очередной круг кровавых бань"

Об этом сообщает заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Практика террора, которую непременно используют правители 1/7 части суши планеты Земля, как оказывается, есть живучи из всех политических" традиций ", независимо от цвета флага над Кремлем. Но больше только я хотел бы уберечь Украину от скатывания к" зеркальному "ответы на действия агрессора! Зла на благо не бывает!", - пишет Владимир Балух.

"Я уверен, что Украина отстоит свое право жить и достойно вести хозяйство на Богом данным нам землях Крыма и Донбасса намного быстрее, чем на это надеется кремлевская клика. И факта взятия ими в заложники граждан другого государства еще предстоит сыграть в этом не последнюю роль ..." , - отмечает политзаключенный.

Балух в письме рассказывает, что когда 12 июня в аннексирована Крыму так называемая "власть" отмечала День России, из окон его СИЗО раздавались возгласы "Слава Украине", пели украинский гимн.

"Искренне надеюсь, что горький опыт истории таки сплотит образованный мир и придаст решимости и солидарности действиям руководства его страны, чтобы не заходить на очередной круг кровавых бань, а остановить розперезавшогося агрессора, пусть даже понеся при этом временных финансовых потерь и некоторых бизнес неудобств ... За нами правда, за нами судьба и воля святая Слава Украине!", - завершил Балух письмо, которое написал президенту Украины 22 июня.

Фото: facebook.com | Ахтем Чийгоз

Фото: facebook.com | Ахтем Чийгоз

Напомним, Владимир Балух в СИЗО оккупированного Крыма голодает уже 97-й день.