Следующая конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Канаде в 2019 году. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает со ссылкой на .

"Рада объявить, что Канада примет конференцию по вопросам реформ в Украине в следующем году. Это - беспрецедентная возможность для Канады собрать международных партнеров и проявить нашу непоколебимую поддержку Украины. Вместе мы можем построить будущее, которого народ Украины заслуживает и к которому стремится", - заявила Фриланд.

По данным Канады, на следующей конференции будут присутствовать министры иностранных дел стран Европейского союза, G7 и .

"Канада решительно настроена вместе с международным сообществом работать над поддержкой Украины и достижением безопасного, суверенного и процветающего будущего для народа Украины", - подчеркнули в страны.

Напомним, 26-27 июня правительственная делегация во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом приняла участие во второй Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене.

В ходе конференции заместитель государственного секретаря Джон Салливан подчеркнул важность выполнения украинским правительством требований Международного валютного фонда.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира