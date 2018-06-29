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За сутки на Донбассе украинские военные уничтожили девятерых боевиков – Объединенные силы
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29.06.2018 06:40
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Оккупанты обстреливали из минометов, гранатометов и пулеметов
позиции Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой областях,
сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Погибли трое украинских
бойцов, еще один получил ранения Фото: Міністерство оборони України
/ Facebook Отмечается, что украинские подразделения ликвидировали
девятерых боевиков и восьмерых ранили.Сепаратисты использовали
минометы, гранатометы, пулеметы и вооружение БМП возле
Новотошковского и Новозвановки (Луганская область), а также
Светлодарска, Пивденного, Луганского, Авдеевки, Марьинки,
Верхнеторецкого, Павлополя, Водяного, Лебединского, Новотроицкого,
Широкино и Гнутово (Донецкая область), говорится в сводке.
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/399018973924058
Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между
украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле
2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на
Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018
года АТО официально завершилась, вместо нее началась
операция Объединенных сил.Трехсторонняя контактная группа по
урегулированию конфликта договорилась о прекращении огня с 1
июля. Подобные перемирия уже объявлялись несколько раз, но ни
разу не удалось добиться их длительного соблюдения.
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