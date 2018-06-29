Решение суда в Швеции о временной приостановке исполнительных действий по денежным требованиям "Нафтогазу" к "Газпрому" не обязательно к исполнению судами других юрисдикций, отметили в украинской компании. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Нафтогаз" заявил, что продолжит свои действия по взысканию задолженности с "Газпрома" Фото: Нафтогаз України - Naftogaz / Facebook "Сегодняшнее (28 июня. – ) решение означает, что, изучив аргументы, предоставленные "Нафтогазом", суд отклонил безосновательное утверждение "Газпрома" о том, что значительные части обоснования транзитного решения якобы были написаны административным секретарем. Однако суд оставил в силе временную приостановку исполнительных действий по денежным требованиям "Нафтогазу" по другим причинам", – подчеркнули в НАК.Представители украинской компании объявили о планах предоставить суду дополнительное обращение с изложением фактов и надеются на пересмотр последнего решения."Текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. Соответственно, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома", – сказано в заявлении.С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз України" судились в Стокгольме из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.22 декабря 2017 года в "Нафтогазі" заявили о победе над "Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на поставку газа. В то же время в "Газпроме" сообщили, что суд обязал "Нафтогаз" выплатить сумму просроченной задолженности в размере $2 млрд и проценты за просрочку.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу"."Газпром" уже обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України".30 мая "Нафтогаз" начал процедуру принудительного взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд. 5 июня в НАК "Нафтогаз України" сообщили, что суд арестовал голландские активы "Газпрома". В "Газпроме" заявили, что обжаловали это решение.14 июня в российской компании проинформировали, что добились приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту о транзите. В "Нафтогазі" заявили, что предоставят апелляционному суду контраргументы.19 июня Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы российской компании.В НАК "Нафтогаз України" сообщили, что слушания суда в Лондоне о конфискации активов "Газпрома" состоятся 6 июля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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