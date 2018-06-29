Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, содержащегося в российской колонии, в общем удовлетворительное. Но в связи с его голоданием остаются опасения.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова, передает со ссылкой на .

"У меня состоялась встреча с Сенцов. Она была довольно длительной, длилась около часа. Его состояние здоровья в целом удовлетворительное. Но все равно остается беспокойство относительно развития событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания", - сказала Москалькова.

Она отметила, что в отношении Сенцова каждый день проводятся медицинские обследования. В частности его обследовали местные врачи в четверг в 9:30 по местному времени.

"Никаких замечаний и просьб по поводу состояния здоровья и условий содержания он не выразил", - сказала Москалькова.

Ранее в колонию прибыла уполномоченный Верховной Рады по правам человека , консул Украины в Екатеринбурге, украинские журналисты. Ее не пустили в колонию для посещения Сенцова.

заявила о том, что не верит заявлениям российского омбудсмена Татьяны Москальковой отношении осужденного режиссера Олега Сенцова.

"Сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой. Я могу твердо говорить о том, насколько жив и здоров Олег, только после того, как я сама его увижу", - сказала украинский омбудсмен в эфире телеканала "112 Украина".

"Я ничего не знаю. Я пыталась остановить машину (с омбудсменом Москалькова) для того, чтобы все-таки мне объяснили и нашим гражданам, почему мне не дают доступа к Олегу Сенцова. Почему? Почему? Почему? Да ни на один вопрос никто не смог мне ответить ", - пояснила она.

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины прибыла в город Лабытнанги, где в колонии содержат незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

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