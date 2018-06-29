Лидеры стран Евросоюза договорились усилить внешний близкий контроль и увеличить финансирование для Турции, Марокко и стран Северной Африки, которые принимают беженцев. Лидеры стран ЕС достигли соглашения после многочасовых переговоров Фото: ЕРА EU28 leaders have agreed on #euco conclusions incl. migration. — Donald Tusk (@eucopresident) 29 червня 2018 р. Переговоры начались в 16.00 по Киеву 28 июня. Финальное соглашение блокировала Италия, настаивая, что остальные страны должны учесть ее требования по вопросам миграции.В соответствии с достигнутым соглашением, текст которого опубликован на сайте ЕС, новые центры для беженцев могут быть созданы в странах ЕС на "добровольной основе". Эти центры будут содержать мигрантов, пока власти выяснят, действительно ли они являются беженцами. Тех, кто не подпадает под эту категорию, вернут на родину.Лидеры стран ЕС договорились усилить внешний близкий контроль и увеличить финансирование для Турции, Марокко и стран Северной Африки, которые принимают беженцев.В соглашении говорится, что необходимо активизировать усилия по "предотвращению развития новых морских или наземных маршрутов" в Европу.В ходе переговоров лидеры стран ЕС также согласовали выводы по вопросам "безопасности и обороны, рабочих мест, роста и конкурентоспособности, инноваций и цифровых технологий".Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.По данным Международной организации по миграции, в 2016 году на континент перебралось 390,4 тыс. мигрантов (погибли или пропали без вести – 5143), в 2017-м – 186,8 тыс. (3116).С начала 2018 года в Европу прибыло 54 352 мигранта, погибли или пропали без вести – 972. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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