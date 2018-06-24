Національний банк України подав нові позови в суди Швейцарії та України проти одного з колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського.

Судові справи стосуються виконання Ігорем Коломойським його зобов’язань за наданими у 2016 році особистими поруками на користь Національного банку. Мета позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які Національний банк надав Приватбанку в період між 2008 та 2015 роками. Загалом позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами на суму близько 10 млрд грн.

Перший позов подано за місцем проживання Ігоря Коломойського в Швейцарії – до Cуду першої інстанції в Женеві.

Другий пакет позовів подано за місцем знаходження майна Ігоря Коломойського в Україні – до Господарського суду Дніпропетровської області.

Таке рішення Національного банку свідчить, що регулятор готовий вести судові справи проти Ігоря Коломойського як в Україні, так і за кордоном, щоб притягнути його до відповідальності. Ігор Коломойський продемонстрував небажання виконувати взяті на себе зобов’язання добровільно, незважаючи на важкі наслідки, які українська держава змушена понести внаслідок його дій.

Національний банк переконаний, що як швейцарський, так і український суди задовільнять обґрунтовані вимоги НБУ.

Коментуючи позови, покровитель Голови Національного банку України Катерина Рожкова зазначила: "Ці позови є ще одним важливим кроком на шляху до захисту інтересів українців та забезпечення виконання колишніми акціонерами Приватбанку взятих на себе зобов'язань.

Приватбанк отримав кредити рефінансування від НБУ під забезпечення поруками, наданими особисто Ігорем Коломойським. Але сьогодні зрозуміло, що в той час Приватбанк насправді не міг повернути ці кредити. Врешті-решт, державі довелося націоналізувати банк ціною значних витрат в еквіваленті 5% ВВП, щоб захистити інтереси мільйонів власників рахунків та зберегти фінансову стабільність у цілому. НБУ наразі вживає і продовжить вживати правових заходів, необхідних для відшкодування Ігорем Коломойським цих коштів"