Решение о продлении санкций в отношении РФ должно быть оформлено
юридическим актом Совета ЕС. Оно вступит в силу с 1 августа. Лидеры
стран ЕС продлят санкции против РФ Фото: ЕРА Теперь решение должно
быть оформлено юридическим актом Совета ЕС. Оно вступит в силу с 1
августа.Европейский союз 12 марта продлил на полгода
санкции за агрессию в отношении Украины, а 18
июня – продолжил на год ограничения за аннексию
Крыма.27 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил,
что продление европейских экономических санкций против России
"не должно быть автоматическим".
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