Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась от приглашения генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда на ежегодный прием.

Глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook в среду, 27 июня сообщил, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась от приглашения генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда на ежегодный прием.

В сообщении Арьева отмечается: «Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием у генерального секретаря Совета Европы Ягланда и вернула приглашение. В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логичным шагом является устраивать роскошные приемы на сотни человек».

По его словам, Янгланд жалуется на отсутствие денег в организации и таким образом пытается вернуть Россию в состав ПАСЕ. Насколько известно, Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.

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