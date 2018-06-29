Пользователи социальной сети Instagram теперь могут добавить к своим Stories музыку. Об этом сообщает со ссылкой на сайт соцсети.

“Теперь вы можете добавить к истории саундтрек, который подходит к любому моменту и поможет вам выразить то, что вы чувствуете”, — говорится в сообщении. В Instagram рассказали, что нововведением можно воспользоваться при добавлении в Stories стикеров — теперь там появится иконка с музыкой.

Кликнув по ней, пользователи смогут выбрать песню в библиотеке из тысячи композиций. Можно настроить поиск по жанру, настроению и популярности. После выбора, трек можно будет прослушать до того, как будет сделана публикация.

Когда подписчики увидят Stories с музыкой, на специальном стикере можно будет узнать название песни и имя исполнителя.

В Instagram также рассказали, что сервисом Stories пользуются около 400 млн человек в день.

Напомним, в июне количество пользователей соцсети достигло 1 млрд человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира