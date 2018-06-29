Встречать Олега Навального приехали жена Виктория, российский оппозиционер Алексей Навальный и сотрудники основанного им Фонда борьбы с коррупцией. Алексей Навальный (слева) с братом Олегом Фото: navalny / Instagram Олег Навальный отбывал наказание в исправительной колонии №5 в Орловской области. Встречать его приехали жена Виктория, брат и сотрудники основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией.В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд приговорил Алексея Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно, а Олега – к такому же сроку реального заключения. Им инкриминировали хищение 26 млн руб. (€386,4 тыс.) у компании "Ив Роше" и еще 4 млн руб. (€59,4 тыс.) – у "Многопрофильной процессинговой компании".В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навальных и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации.28 июня Алексей Навальный сообщил, что его брат отсидел 3,5 года "от звонка до звонка" и должен выйти на свободу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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