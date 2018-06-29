Встречать Олега Навального приехали жена Виктория, российский
оппозиционер Алексей Навальный и сотрудники основанного им Фонда
борьбы с коррупцией. Алексей Навальный (слева) с братом Олегом
Фото: navalny / Instagram Олег Навальный отбывал наказание в
исправительной колонии №5 в Орловской области. Встречать его
приехали жена Виктория, брат и сотрудники основанного Алексеем
Навальным Фонда борьбы с коррупцией.В конце декабря 2014 года
Замоскворецкий суд приговорил Алексея Навального к трем с
половиной годам лишения свободы условно, а Олега – к
такому же сроку реального заключения. Им инкриминировали хищение 26
млн руб. (€386,4 тыс.) у компании "Ив Роше" и еще 4 млн руб. (€59,4
тыс.) – у "Многопрофильной процессинговой компании".В
октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал
несправедливым суд в отношении Навальных и обязал РФ выплатить
им более €80 тыс. компенсации.28 июня Алексей Навальный сообщил,
что его брат отсидел 3,5 года "от звонка до звонка" и должен
выйти на свободу.
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