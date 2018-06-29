Главы государств и правительств стран Евросоюза приняли политическое решение продлить экономические санкции против России на полгода. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осторожный источник, передает .

Санкции будут продлены еще на шесть месяцев, до конца января. ЕС продолжит поддерживать ограничения, введенные на российский финансовый и энергетический сектор.

Источник ТАСС также подтвердил эту информацию. “Была очень короткая дискуссия по России, Украине и Минским соглашениями, которая привела к политическому решению о продлении санкций еще на шесть месяцев”, — цитирует агентство собеседника.

По словам источника в Совете ЕС в кулуарах саммита, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон коротко проинформировали лидеров стран ЕС о ходе реализации Минских соглашений, к которым привязан режим санкций сообщества по РФ. “Было сказано, что никаких изменений нет. Соответственно, санкции продолжаются, режим санкций остается без изменений”, — добавил он.

Напомним, о сохранении санкций против России ранее заявил после встречи с российским президентом Владимиром Путиным советник президента США Джон Болтон. Он подтвердил, что Вашингтон не меняет своей позиции относительно ограничений против России и считает, что ЕС должен оставить санкции в силе.

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