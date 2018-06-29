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На саммите ЕС договорились продлить на полгода санкции против России - СМИ
29.06.2018 07:51
Решение о продлении санкций в отношении РФ должно быть оформлено юридическим актом Совета ЕС. Оно вступит в силу с 1 августа. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лидеры стран ЕС продлят санкции против РФ Фото: ЕРА Теперь решение должно быть оформлено юридическим актом Совета ЕС. Оно вступит в силу с 1 августа.Европейский союз 12 марта продлил на полгода санкции за агрессию в отношении Украины, а 18 июня продолжил на год ограничения за аннексию Крыма.27 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что продление европейских экономических санкций против России "не должно быть автоматическим".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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