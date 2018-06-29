|Война идет ради того, чтобы Крым остался в России, а Украина не вступила в НАТО
|29.06.2018 07:57
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В Москве видят, что не вводят жесткие санкции. Послабление Кремль использует в качестве передышки. И делает ставку на внутренние украинские процессы. Для Путина главное - оставить себе Крым и не пустить Украину в . Ради этого идет война.
Об этом в интервью рассказывает блогер Олег ПОНОМАРЬ,
передает со ссылкой на .
Что мы никому не нужны. Европа Украину не любит, ЕС не ожидает,
мы не нужны. Это сказка пропагандистской России. Так говорят их
политики, президент. Над этим работают их фабрики троллей.
Важно, чтобы Путин и Трамп не приняли решений за спиной Украины и во вред нашему государству
Одной из побед стало получение из противотанковых ракетных комплексов "Джевелин". Как это повлияет на ситуацию на Донбассе?
Не очень, с военной точки зрения. Хотя бы потому, что их
немного. Но у нас есть и свои противотанковые системы. Чуть слабее
по техническим параметрам, но не намного. Но предоставление Украине
"Джевелинов" - это мощный символический шаг. Соединенные Штаты дают
дорогое оружие Украине. Значит, эта страна - военный союзник . Как
Израиль, Япония или Южная Корея. Теперь поддержать нас могут
Канада, Польша, Великобритания, страны Балтики. Они уже поставляют
помощь.
На что теперь можем рассчитывать?
В американский военный бюджет ежегодно закладывается 200-300
миллионов долларов для Украины. По оружию - сейчас продолжается
финальная степень предоставления нам катеров береговой
охраны.
Нам надо делать свое. Внедрять реформы и бороться с коррупцией
Украина может влиять на эту ситуацию?
Нам надо делать свое. Внедрять реформы и бороться с коррупцией. Дальше усиливать армию, производить современное оружие. Должны быть сильными и рассчитывать на себя.
не вводят жесткие санкции. Послабление Кремль использует в качестве передышки
Что может быть альтернативой Минским соглашениям?
Только Хорватский вариант. Но его все отбрасывают, потому что
это потери - человеческие жизни. Хорватская армия провела военную
операцию "Молния" и за неделю выбросили самопровозглашенную
Сербскую Краину, аналог ДНР (в 1995 году хорватская армия провела
две коротких наступательных операции "Молния" и "Буря". Освободили
территорию Западной Славонии, которая была частью
самопровозглашенной Республики Сербская Краина. Оттуда выехали
почти 200 тыс. сербов. Разрушены тысячи сербских домов, а их
имущество разграбили. Погибло больше тысячи людей, почти половина
из них - гражданские. - Gazeta.ua).
Но Минские соглашения не работают.
Россия не выполняет соглашения, тянет время. Первое и главное
условие - вывести российские войска. Если они этого не делают, то
не включаются следующие механизмы - передача границы, проведения
выборов.
Насколько эффективный план "Анаконда" по удушению русской экономики?
Этот термин я перестал употреблять после того, как к власти в
пришел Трамп. Явной "Анаконды" уже нет. План работает, но не так
активно.
Россияне могут перейти на одну картошку, но будут говорить: "Америке не поддадимся"
Что Россия потеряла за время действия санкций?
Санкции Обамы имеют долговременный эффект. Такие монстры
экономики , как "", "Роснефть", "Лукойл", "Сбербанк",
"Внешторгбанк" попасли под санкции именно тогда.
Почему российское общество не взрывается, люди не выходят на протесты.
Если бы давление шло агрессивно и по нарастающей - тогда это могло бы случиться. Чтобы каждый следующий пакет санкций был сильнее предыдущего. Чтобы дошли до отключения SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. - Gazeta.ua), до эмбарго нефти. До запрещения на покупку облигаций госдолга. Тогда это ударило бы по населению. Но этих санкций нет. И о SWIFT, и о нефтяном эмбарго все молчат. Важной частью давления на Россию была цена на нефть. договорился с Саудовской Аравией. Они увеличили добычу. Цена просела до 30 долларов за барель. Сейчас 75. "Анаконда" буксует.
Какой сценарий относительно России выгоден для США?
Они не хотят распада . Идеальный вариант - чтобы Трамп достиг
согласия с Путиным. Кремль может требовать - пусть Украина
законодательно откажется от движения в и отдаст Крым в аренду
Москве на 50 или 100 лет. И Россия взамен выведет войска из
Донбасса. Для Путина главное - оставить себе Крым и не пустить
Украину в . Ради этого идет война.
Мы можем сказать "нет" Трампу?
Четыре года тому назад у нас не было ни армии, ни экономики.
Тогда должны были прислушиваться, что говорят страны Запада. Не
имели мышц и силы говорить о национальных интересах. Сейчас мы в
другой ситуации.
Как оцениваете заявление Трампа о возвращении России в "Большую восьмерку"?
лояльно относится к России. Но возвращение невозможно. На это должны согласиться все страны G7.
Время от времени слышим о послаблении санкций против России в Европе. Не случится ли так, что за несколько лет очутимся один на один со страной-агрессором?
Этого не будет. Европа понимает, что после оккупации Донбасса и аннексии Крыма нельзя сказать - ок, живем дальше, будто ничего не случилось. Это подрывает весь послевоенный уклад европейской карты. Что помешает России забрать Эстонию или Латвию? будет сохранять давление на . Больше или меньше.
Идет мощная игра между бизнес-кругами Германии и . Штаты обязаны препятствовать строительству "Северного потока-2"
Почему тогда Германия поддержала строительство "Северного потока-2"?
сохранила пост канцлера, но политически стала слабее. Если
запретит строить "Северный поток-2", ее снесут.
Опять возвращаемся к Трампу. Он рассорился на саммите "Большой
семерки" со всеми. Это нехорошо для Украины. Нам выгодно, когда
Запад монолитен. Потому что это - наша антироссийская
коалиция.
Но Пекин заинтересован в восточных территориях .
Так. Однако китайцы измеряют историческое время веками. Знают:
когда яблоко будет спелым, упадет им в руки.
Путину надо подготовить преемника. Молодого политика с фсбшным нутром
Каков ваш прогноз относительно России на следующие шесть лет - очередной президентский срок Путина?
Он добудет его. Путину надо подготовить преемника. Молодого
политика с фсбшным нутром. Чтобы гарантировал безопасность кланам,
сохранение экономических схем. Чтобы Россия осталась в ее нынешних
территориях. Внутри он должен быть вторым Путиным. Это будет
полностью управляемый человек. А нынешний президент станет
верховным жрецом, моральным лидером. Нет смысла надеяться, что
придет кто-то либеральный. Все правители России будут работать на
сохранение империи.
2024 год может быть переломным в России?
Трудно сказать. Американское разведывательное агентство говорит, что будет развал 2021-го. Я пока что не вижу, как это может произойти.
В случае развала России нам надо ожидать волну беженцев и мигрантов? Кто это будет?
Первая волна - люди небедные, умные. Те, кто идеологически более близки к нам, либералы. Потому что те, кто готов там оставаться, менее интеллектуальны. Не думаю, что оттуда хлынут миллионы беженцев. Катастрофы не случится.
Порошенко имеет еще какие-то сюрпризы
Какой интриги на выборах президента Украины стоит ожидать?
Главная - сохранит ли Порошенко свой пост на второй срок. Один
из факторов - кого поддержат , и Германия.
Юлия уже начала кампанию. За счет чего будет стараться выиграть?
У нее изменилась риторика. Говорит: "Я верю в Украину, все будет хорошо". А еще год назад говорила, как все плохо. На согласительных советах употребляла слова - геноцид, обнищание, тотальная катастрофа. Теперь Юля - оптимист. Ее избиратель - это человек за 50 лет, который живет в сельской местности. будет стараться привлечь на свою сторону тех, кому от 20 до 40. Будет критиковать Порошенко.
Кто из новичков может выстрелить?
На этих выборах - никто.
Какая система выборов была бы для страны оптимальной сейчас?
Новый закон с открытыми списками прекрасен. Но он для более развитых обществ. Для демократии - это шаг вперед. На долгосрочную перспективу закон нужен. А теперь люди еще готовы голосовать за гречку.