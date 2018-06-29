Замкомандующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Павел Щербань
находится в госпитале, его состояние стабильно тяжелое, сообщает
Житомир.info. Раненного военного госпитализировали Фото:
pixabay.com По данным издания, военный находится в госпитале,
состояние стабильно тяжелое.В полиции подтвердили Житомир.info
информацию о ранении военного, но не уточняли, о ком идет
речь."Около 7 утра 28 июня из медицинского учреждения поступило
сообщение о госпитализации военнослужащего с ножевым ранением
брюшной полости. Сейчас полиция проводит необходимые
следственно-розыскные мероприятия направленные на установление
обстоятельств происшествия. Предварительно правовая квалификация
ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное
повреждение)", – сообщили правоохранители.На сайте
Десантно-штурмовых войск полковник Павел Щербань значится в составе
командования, но его должность не указана.
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