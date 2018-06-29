Замкомандующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Павел Щербань находится в госпитале, его состояние стабильно тяжелое, сообщает Житомир.info. Раненного военного госпитализировали Фото: pixabay.com По данным издания, военный находится в госпитале, состояние стабильно тяжелое.В полиции подтвердили Житомир.info информацию о ранении военного, но не уточняли, о ком идет речь."Около 7 утра 28 июня из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации военнослужащего с ножевым ранением брюшной полости. Сейчас полиция проводит необходимые следственно-розыскные мероприятия направленные на установление обстоятельств происшествия. Предварительно правовая квалификация ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение)", – сообщили правоохранители.На сайте Десантно-штурмовых войск полковник Павел Щербань значится в составе командования, но его должность не указана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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