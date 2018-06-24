Марш против выхода Великобритании из Евросоюза в Лондоне посетили более 100 000 человек, сообщает УНН .

"Мое сообщение сегодня очень простое: продолжайте бороться, надейтесь, мы победим” - заявил глава партии либеральных демократов Винс Кейбл.

Акция была приурочена к годовщине референдума в 2016 году, по итогам которого 52% граждан Великобритании проголосовали за выход страны из Евросоюза.

Протестующие прошли от улицы Пэлл-Мэлл до Парламентской площади в Лондоне.

В то же время, в районе Вестминстера прошла акция в поддержку Brexit, которую посетили "сотни" человек, точное количество ее участников не уточняется.

Как сообщал svodka.net ранее, в Греции прошли протесты и столкновения с полицией из-за подписания соглашения с Македонией об изменении названия бывшей югославской республики. Около 500 демонстрантов собрались у небольшого села Пизодери в регионе Преспес.

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