Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) вынес предупреждение российскому RT France за сюжет о Сирии. Об этом говорится в сообщении французского регулятора, опубликованном в четверг, передает со ссылкой на Deutsche Welle.

Предупреждение вынесено за “нечестность, неточную подачу информации и отсутствие различных точек зрения”. Речь идет о сюжете под названием “Имитация атак”, опубликованном 13 апреля 2018. Его авторы отрицали применение химического оружия в Восточной Гуте в Сирии и заявили о “постановочном” характере съемок пострадавших от химатак.

Проверка CSA постановила, что в сюжете перевод слов сирийских очевидцев не отвечал потому, что они говорили на самом деле. В заявлении также сказано о необъективном анализе ситуации и о том, что RT France не предоставил различные точки зрения.

Сам телеканал заявил, что в сюжете произошла “техническая ошибка”, из-за которой на свидетельства очевидцев был наложен “не отвечающий оригинальному аудиоряду устный перевод”. В RT France подчеркнули, что устранили ошибку.

Напомним, в ноябре 2017 телеканал RT America зарегистрировался в США в качестве “иностранного агента”, как ранее потребовал Минюст США. 9 марта 2018 американская компания-провайдер Commonwealth Public Broadcasting Corporation прекратила эфирное и кабельное вещание RT в Вашингтоне в числе других десяти зарубежных каналов в своей сетке.

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