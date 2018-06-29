Соцсеть "ВКонтакте" вынесла предупреждение сообществу buceta rosa ("розовая вагина" по-португальски), которое пишет о "безумных леди, опозоривших РФ" на чемпионате мира по футболу. | Российских девушек высмеивают тысячи пользователей соцсетей Фото: EPA Наиболее знаменитый паблик был создан 19 июня, после того как стал популярным ролик с российской девушкой, которая вслед за бразильскими болельщиками подпевает buceta rosa ("розовая вагина" по-португальски).ВИДЕО Видео: Alexsandro De Jesus Santos Silva / YouTube Это словосочетание и стало названием сообщества, к которому уже присоединилось 5,5 тыс. человек.Россиянок, проводящих время с иностранными болельщиками, в группе buceta rosa презрительно называют "наташами" и "блудницами". Также пишут, что это "безумные леди, которые опозорили страну перед всем миром". Размещаются тематические карикатуры и видеоматериалы. Скриншот: vk.com/buceta_rosa Вскоре появилось еще одно подобное общество с таким же названием. Его аудитория – 2,9 тыс. подписчиков"ВКонтакте" потребовала от администраторов пабликов ужесточить модерацию контента и комментариев. При этом ряд крупных российских СМИ уже опубликовали материалы о сообществах, что увеличило их аудиторию вдвое, отметил TJournal.До этого председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призывала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами.Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи мундиаля принимают 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань, Калининград, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Саранск и Ростов-на-Дону.По подсчетам Bloomberg, РФ потратила на организацию турнира около $11 млрд. При этом в промоматериалах чемпионата использовались фото российской болельщицы, которая оказалась порноактрисой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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