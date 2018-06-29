|В РФ набирают популярность паблики о "неподобающем" общении местных девушек и иностранных болельщиков
|29.06.2018 08:07
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Скриншот: vk.com/buceta_rosa
Вскоре появилось еще одно подобное общество с таким же названием. Его аудитория – 2,9 тыс. подписчиков"ВКонтакте" потребовала от администраторов пабликов ужесточить модерацию контента и комментариев. При этом ряд крупных российских СМИ уже опубликовали материалы о сообществах, что увеличило их аудиторию вдвое, отметил TJournal.До этого председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призывала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами.Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи мундиаля принимают 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань, Калининград, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Саранск и Ростов-на-Дону.По подсчетам Bloomberg, РФ потратила на организацию турнира около $11 млрд. При этом в промоматериалах чемпионата использовались фото российской болельщицы, которая оказалась порноактрисой.
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