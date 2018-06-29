В пятницу, 29 июня, лидеры Евросоюза утвердили план по борьбе с миграционным кризисом. Об этом в Twitter сообщил ​глава Европейского Совета Дональд Туск. Так, Туск сообщил, что лидеры 28 стран-членов ЕС достигли соглашения по вопросам миграционной политики.

"Чтобы окончательно нарушить бизнес-модель контрабандистов, тем самым предотвратив трагические потери жизни, необходимо устранить стимул отправляться в опасные путешествия. Это требует нового подхода, основанного на совместных или взаимодополняющих действиях государств-членов на прием тех, кто ищет убежище.

В этом контексте Европейский совет призывает оперативно изучить концепцию согздания региональных центров приема", - говорится в итоговом документе, размещенном на сайте Евросовета. Кроме того, в документе говорится, что страны ЕС будут принимать мигрантов на добровольной основе.

"Решение проблемы миграции требует партнерства с Африкой. Нам нужно вывести наше сотрудничество с Африкой на новый уровень. Это потребует не только увеличения финансирования. Особое внимание следует уделить образованию, здравоохранению, инфраструктуре, инновациям. Африка - наш сосед", - говорится в документе.

Как сообщал svodka.net, президент Европейского Совета Дональд Туск направил лидерам стран-членов Евросоюза письмо и призвал готовиться к "худшим сценариям" в отношениях с США.

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