Международный аэропорт Нгурах-Рай временно закрыт из-за выброса пепла вулканом Агунг. Об этом сообщает со ссылкой на сайт воздушной гавани.

Аэропорт будет закрыт с 03:00 до 19:00 пятницы, 29 июня, по местному времени. Сколько рейсов отменили из-за активности вулкана не уточняется. Издание The West Australian сообщает, что Агунг выбросил пепел на высоту более 7,01 км.

Сообщается, что свои полеты на Бали отменили авиакомпании AirAsia, Jetstar и Virgin Australia.

Напомним, в 2017 году во время извержения Агунга на Бали оказались заблокированы около 60 тыс. туристов, которые не могли покинуть остров поскольку авиасообщение были заблокированы из-за пепла. Тогда отменили или задержали 445 рейсов.

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