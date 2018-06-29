С начала суток четверга, 28 июня, на Донбассе в районе боевых действий боевики 7 раз открывали огонь, 6 из которых - с применением минометов и танков.

В районе Пивденного Вооруженные силу Украины приняли бой, в результате которого погибли воин Операции объединенных сил (ООС) и командир взвода. Об этом сообщает пресс-центр ООС в , передает

Согласно информации, близко Пивденного вражеские войска открыли огонь около 08:30 по жилым кварталам. Они применили минометы, станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Командир роты Королевской бригады Олег Лотоцкий, подразделение которого защищает этот населенный пункт, быстро оценил ситуацию и организовал бой. Через мгновение дежурные огневые средства уже открыли огонь по противнику. Как оказалось, под прикрытием огня к городку близко подошла группа боевиков. Резервную группу, которая через минуту вела бой на окраине Пивденного, возглавил командир взвода Валерий Шишан. Бой длился почти полчаса", - говорится в сообщении.

Во время боевых действий был ранен воин резервной группы. Командир взвода вместе с командиром роты принялись спасать военнослужащего.

"Именно этого и ожидал снайпер-террорист. Коварным выстрелом снайпера Валерий Каземирович Шишан был смертельно ранен. В подразделении он был самым старшим. Вскоре ему исполнилось бы 58 лет. Не дождавшись своего командира, впоследствии от полученных тяжелых ранений скончался и воин ​​резервной группы Андрей Волос. Ему было только 25", - отметили в штабе ООС.

На луганском направлении обстрелы из танка были зафиксированы в районе Новотошковского. Данный факт задокументирован и передан в международные организации.

По предварительным данным разведки, 28 июня было уничтожено 5 боевиков и 8 ранены.

Также оставалась напряженной обстановка на мариупольском направлении. Там враг вел огонь из запрещенного минскими договоренностями оружия. На этом направлении потерь между личного состава нет.

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