В пятницу, 29 июня, в Соединенных Штатах в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в городе Аннаполис (штат Мэриленд) погибли пять человек и "многие серьезно ранены", передает NBC.

Мужчина, устроивший стрельбу в редакции газеты Capitol Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд, США) действовал целенаправленно, это было "нечто вроде вендетты". Об этом заявил представитель полиции Уильям Крамф.

"Это была целенаправленная нападение на Capitol Gazette", - заявили в полиции.

Крамф также рассказал, что преступник вошел в здание с дробовиком и начал искать своих жертв. Он также сообщил, что преступник - житель штата Мэриленд, старше 30 лет.

Также, представитель полиции заявил, что сообщения о том, что в здании редакции было найдено взрывное устройство не соответствуют действительности - на самом деле нападавший принес с собой несколько дымовых шашек, которые и использовал при атаке. Крамф рассказал, что ранее в редакцию газеты поступали угрозы через социальные сети, но пока неизвестно, связаны ли они с нападением.

Три источника телеканала сообщили, что нападавший - 38-летний Джаррод Рамос, который в 2012 году подал иск о клевете против газеты и ее колумниста Эрика Хартли из-за статьи об уголовном деле о домогательствах, но суд тогда отказал в рассмотрении его иска.

Как сообщал svodka.net ранее, в Харькове мужчина расстрелял семью . Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

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