По информации журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, Украина в ближайшее время получит от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии православной церкви в том числе благодаря поддержке президента Турции Реджепа Эрдогана. | Гордон: Томос готовится. Знаю, кто его лоббирует и через кого Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Томос готовится. Знаю, кто его лоббирует, через кого и какие силы стоят за тем, чтобы, несмотря на сопротивление России, томос получить. Кто лоббирует? В том числе, как ни странно, [президент Турции] Реджеп Эрдоган, на территории которого находится уважаемый церковный иерарх [Варфоломей], а он, в свою очередь, связан с очень большими дядями мирового масштаба, которые его уважают и просят предоставить томос", – сказал Гордон.Журналист подчеркнул, что раньше не верил, что патриарх Константинопольский Варфоломей предоставит Украине томос об автокефалии православной церкви, но, получив новую информацию, поменял свое мнение. ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной церкви".19 апреля Верховная Рада поддержала обращение главы государства к вселенскому патриарху Варфоломею по этому поводу. В документе говорится, что томос (указ) о поместной церкви "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости". УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь призвали УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по созданию единой украинской церкви.Заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ МП Николай Данилевич в ответ заявил, что инициатива завершится "большим пшиком".22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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