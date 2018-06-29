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Гордон заявил, что одним из лоббистов автокефалии украинской церкви является Эрдоган
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29.06.2018 08:15
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По информации журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН"
Дмитрия Гордона, Украина в ближайшее время получит от патриарха
Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии православной
церкви в том числе благодаря поддержке президента Турции Реджепа
Эрдогана. | Гордон: Томос готовится. Знаю, кто его
лоббирует и через кого Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Томос
готовится. Знаю, кто его лоббирует, через кого и какие силы стоят
за тем, чтобы, несмотря на сопротивление России, томос получить.
Кто лоббирует? В том числе, как ни странно, [президент Турции]
Реджеп Эрдоган, на территории которого находится уважаемый
церковный иерарх [Варфоломей], а он, в свою очередь, связан с очень
большими дядями мирового масштаба, которые его уважают и просят
предоставить томос", – сказал Гордон.Журналист подчеркнул, что
раньше не верил, что патриарх Константинопольский Варфоломей
предоставит Украине томос об автокефалии православной церкви,
но, получив новую информацию, поменял свое
мнение. ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон /
YouTube 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявлял,
что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к
появлению собственной автокефальной церкви".19 апреля Верховная
Рада поддержала обращение главы государства к вселенскому
патриарху Варфоломею по этому поводу. В
документе говорится, что томос (указ) о поместной церкви
"станет не только торжеством православия, но и актом глубокой
исторической справедливости". УПЦ Киевского патриархата
и Украинская автокефальная православная церковь призвали
УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по созданию
единой украинской церкви.Заместитель главы отдела внешних церковных
связей УПЦ МП Николай Данилевич в ответ заявил, что
инициатива завершится "большим пшиком".22 апреля Порошенко
сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению
просьбы Украины.
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