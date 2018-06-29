На мосту в крупнейшем городе Нигерии Лагосе загорелась автоцистерна с топливом, огонь перекинулся на соседние машины, погибли девять человек. Об этом сообщает местное издание Daily Post со ссылкой на представителя чрезвычайных служб города Адесину Тиамию, передает .

Трагический случай произошел на мосту Одетола. По словам спасателя, на месте инцидента было обнаружено девять обгоревших тел, опознать которые невозможно. Всего огонь уничтожил 54 автомобиля.

Пожарный рассказал, что на месте были обнаружены девять обгоревших тел, опознать которые невозможно. Кроме того, четыре человека госпитализированы с критическими травмами. Водителям советуют объезжать место инцидента.

В свою очередь издание Vanguardngr сообщает о 10 погибших.

Напомним, по меньшей мере 26 человек стали жертвами столкновения двух автобусов на трассе в западной части Нигерии.