Президент Украины Петр Порошенко призвал международную общественность отреагировать на ситуацию с украинскими узниками Кремля аналогично тому, как действовали после отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Порошенко: На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности, сколько для решительных действий Фото: ЕРА "На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1312946158839773 4 марта в британском Солсбери с симптомами отравления госпитализировали бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.После отказа Москвы отвечать на ультиматум Лондона 14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран, а НАТО – отзывало аккредитацию семи российских представителей.Cпикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала 20 мая, что в России удерживаются по политическим мотивам 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40.28 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об украинских политзаключенных.В тексте резолюции говорится, что около 70 граждан Украины, которых удерживает РФ, являются политзаключенными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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