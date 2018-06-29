Министры обороны Японии и США на пресс-конференции отметили, что военные учения двух стран будут проводиться без изменений, сообщает со ссылкой на ТАСС.

“Мы намерены усиливать наши силы сдерживания”, — заявил в связи с этим глава оборонного ведомства Японии Ицунори Онодэра. Глава Пентагона также подчеркнул, что США намерены полностью выполнять свои обязательства по обороне Японии, включая острова Сенкаку и Дяоюйдао в Восточно-Китайском море, на которые претендует Пекин.

Визитом в Японию Мэттис завершил свое турне по Восточной Азии, в ходе которого он посетил Китай и Южную Корею. Накануне в Сеуле министр заявил, что США, несмотря на развитие диалога с КНДР, сохранят свое военное присутствие в Южной Корее. Там размещены 28,5 тыс. американских солдат и офицеров.

Напомним, министр обороны Японии Ицунори Онодэра на пресс-конференции после переговоров со своим американским коллегой заявил, что США и Япония будут добиваться от КНДР ликвидации всех видов оружия массового уничтожения и баллистических ракет всех типов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира